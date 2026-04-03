PSG - Toulouse : les notes du match

Les récentes oppositions entre le PSG et Toulouse nous ont offert leur lot de spectacle. Après le palpitant match aller au Stadium en août (victoire 6-3 du PSG avec un triplé de Neves), les Parisiens ont remis sur le métier ce soir en s’imposant 3-1 au Parc des Princes avec une équipe remaniée. Ce succès des Rouge et Bleu n’est pas forcément le plus beau obtenu cette saison, mais il porte la signature d’Ousmane Dembélé, revenu en grande forme d’une trêve internationale réussie avec les Bleus et auteur d’un des buts de la saison en Ligue 1.

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C’est lui qui était l’aboutissement de la domination parisienne après un mauvais renvoi de la défense toulousaine, trop spectatrice. À l’entrée de la surface, il déclenchait une soudaine et violente reprise du pied gauche. L’équilibre était parfait, la finition aussi face à un Guillaume Restes impuissant (24e, 1-0). Impuissant ? Safonov l’était cinq minutes plus tard après avoir commis deux faux pas en à peine 30 secondes : une mauvaise lecture de trajectoire en dehors de sa surface, puis une sortie incertaine sur le corner suivant pour permettre à Nicolaisen d’égaliser (27e, 1-1).

Dembélé taille Ballon d’Or

Très remuant et survolté, Kvaratskhelia allait, lui, être récompensé par une passe décisive avant la pause. Le Géorgien prolongeait astucieusement le ballon de la tête sur corner, et l’indispensable Dembélé s’offrait son deuxième but de la soirée, le 14e de la saison (33e, 2-1). On pensait le Ballon d’Or s’offrir un triplé après la pause, toujours dans la même configuration, au second poteau, mais il était cette fois signalé hors-jeu (54e).

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Dans le même temps, l’épatant Kang-in Lee faisait des dégâts dans la défense toulousaine, tandis que Zaïre-Emery mettait Yann Gboho sous l’éteignoir. Pacho et Zabarnyi avaient des situations de marquer, mais butaient sur un Restes en alerte (62e), quand l’entrant Joao Neves, auteur d’un triplé mémorable à l’aller, se heurtait à la défense toulousaine. Malgré une fin de match plus hésitante, les Parisiens sécurisaient leur victoire grâce à leur supersub Gonçalo Ramos, auteur d’une belle frappe enveloppée à l’entrée de la surface (90+2e, 3-1). Les hommes de Luis Enrique mettent provisoirement Lens à 4 points, qui affrontera le LOSC ce week-end. Les yeux sont désormais tournés vers la réception de Liverpool mercredi.

L’Homme du match

- Dembélé (8) : passeur décisif avec les Bleus contre le Brésil, Ousmane Dembélé a confirmé son excellente forme pour son retour au PSG et surtout au meilleur des moments. Auteur d’un but sublime pour ouvrir le score, il a ensuite offert la victoire aux siens avec un doublé. Un triplé lui a été refusé pour hors-jeu, mais l’ailier envoie un message fort avant de retrouver Liverpool.

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Paris Saint-Germain

- Safonov (3) : si sa titularisation dans les cages parisiennes ne faisait plus aucun doute, le portier russe a été l’auteur d’une grosse bévue ce vendredi soir. D’abord fautif sur une sortie complètement manquée, il s’est encore loupé sur le corner suivant en offrant l’égalisation à Toulouse. Mis à part cela, il n’a pas eu grand-chose à faire, mais a réussi à se mettre en danger sur une nouvelle relance manquée (73e).

- Hakimi (6) : à l’origine d’un but splendide de Dembélé, le latéral marocain a pu pleinement s’exprimer offensivement. Centres, combinaisons avec Zaïre-Emery et Kang-in Lee : Hakimi s’est montré très actif. Défensivement, il n’a perdu que peu de ballons et a bien contenu les montées de Méthalie sur son côté. Un joli geste technique à noter (73e).

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- Zabarnyi (5) : pas exempt de tout reproche sur le marquage lors du corner égalisateur, l’Ukrainien a évité le pire en sauvant son gardien d’un but gag (26e). Il a toutefois fait preuve de solidité dans ses interventions et ses relances, et a même été proche de faire le break en reprenant un corner à bout portant (59e).

- Pacho (5,5) : à l’instar de son compère en défense centrale, Pacho a affiché de la solidité dans un secteur qu’il commence à bien maîtriser. Aidé par la faiblesse offensive toulousaine, l’Équatorien a tout de même montré une assurance retrouvée ces dernières semaines en contribuant à la sérénité du PSG ce vendredi.

- Hernandez (5) : aligné au poste de latéral gauche, l’international français a livré une prestation sérieuse et appliquée. Solide défensivement, il a parfaitement verrouillé son couloir, tout en limitant ses montées. Sans erreur notable, il s’est montré constant tout au long de la rencontre, dans une défense sans Marquinhos, laissé sur le banc.

- Beraldo (5,5) : déjà testé au poste de numéro six avant la trêve internationale, le Brésilien a confirmé qu’il pouvait être une solution crédible à ce poste. Solide dans les duels (trois remportés), il a également tenté plusieurs renversements de jeu intéressants. Une option précieuse au milieu, qui mérite d’être revue. Remplacé par Vitinha (67e), qui s’est montré.

- Zaïre-Emery (7,5) : le titi parisien a impressionné le Parc des Princes. De retour après plus de 60 minutes disputées avec les Bleus contre la Colombie, il a été omniprésent (six duels gagnés, trois ballons récupérés). Dans un rôle plus défensif, il a énormément aidé son arrière-garde tout en proposant des solutions. Une prestation de très haut niveau.

- Lee (5) : positionné dans un rôle de milieu offensif droit, le Sud-Coréen a d’abord été à l’origine du corner conclu par Dembélé. Actif dans les combinaisons, il n’a cependant pas réussi à se procurer d’occasion franche. En baisse après la pause, il a été remplacé par João Neves (59e), qui a rapidement tenté de jouer vers l’avant.

- Kvaratskhelia (6) : passeur décisif sur l’ouverture du score, le Géorgien a été précieux dans la conservation du ballon (11 duels remportés) et pour trouver des solutions. Moins percutant qu’à son habitude, il s’est mis au service du collectif. Il s’est même créé une belle occasion qui aurait pu récompenser son gros match (51e). Remplacé par Nuno Mendes (67e), qui a manqué une grosse occasion, mais s’est offert une passe décisive pour Ramos.

- Dembélé (8) : passeur décisif avec les Bleus contre le Brésil, Ousmane Dembélé a confirmé son excellente forme au PSG. Auteur d’un but sublime pour ouvrir le score, il a ensuite offert la victoire aux siens avec un doublé. Un triplé lui a été refusé pour hors-jeu, mais l’ailier envoie un message fort avant de retrouver Liverpool.

- Doué (5,5) : moins en vue que Kvaratskhelia et Dembélé, l’international français s’est montré actif en première période, sans se montrer décisif. Plus brouillon après la pause, il a perdu trop de ballons (13), malgré une bonne initiative à l’origine d’une contre-attaque manquée par João Neves. Remplacé par Ramos (87e), qui a inscrit un joli but, avec l’aide du poteau.

Toulouse FC

- Restes (4) : le portier du TFC s’est imposé dès l’entame sur une frappe enroulée de Kvaratskhelia (3e). Puis, il a dû sortir assez rapidement quand le Géorgien venait le perturber dans sa surface (8e). Après cela, Dembélé a réalisé un geste spectaculaire : un boulet de canon qui a subitement trompé le portier, qui n’a rien vu venir (23e). Quelques instants plus tard, le Ballon d’Or 2025 l’a puni une seconde fois, au second poteau, suite à une déviation de la tête de Kvaratskhelia (34e). Après la pause, les Parisiens ont continué leur show, notamment avec une tentative lointaine de Kvaratskhelia, finalement hors du cadre (65e). Juste avant le coup de sifflet final, le Toulousain a encaissé un troisième but, inscrit par Ramos et bien aidé par le poteau (90+3).

- McKenzie (4) : l’Américain avait énormément de travail ce soir. Face à des Parisiens tranchants, il a dû repousser les ballons qui venaient dans sa zone et se montrer vigilant pour surveiller ses adversaires. Ce qu’il a eu beaucoup de mal à faire lors du premier acte, car l’arrière-garde a été surprise par l’intensité du PSG. Après la pause, sa solidité a tout de même sauvé les siens lorsque Kvaratskhelia s’infiltrait dans la surface de Restes (53e). En fin de match, il a été moins impliqué. Le troisième but parisien l’a achevé.

- Koumbassa (3) : pour sa deuxième titularisation consécutive en Ligue 1, le Toulousain de 18 ans a tout simplement été dépassé. Les Parisiens ont ouvert le score avec un bijou de Dembélé, sur lequel le défenseur n’a pas pu s’interposer (23e). Ensuite, il n’a pas été présent dans les airs lors du doublé du natif de Vernon (34e). Dans le dur, manquant peut-être d’expérience, il n’a pas anticipé les offensives de la troupe de Luis Enrique. Au retour des vestiaires, face à un Kvaratskhelia épatant, il a souvent été perdu. Puis, il a manqué de concentration dans ses mouvements en fin de match.

- Nicolaisen (4,5) : placé dans la charnière centrale face au PSG, le Danois s’est montré opportuniste. Suite à un corner et à une erreur étonnante de Safonov, il a parfaitement placé sa tête dans la cage parisienne, permettant l’égalisation toulousaine au Parc des Princes (27e). Puis, comme ses partenaires, il a été perturbé par la pression constante du trio d’attaque Doué-Dembélé-Kvaratskhelia. Son expérience et son professionnalisme n’ont pas forcément été au rendez-vous.

- Sibibé (4) : le piston droit devait faire face à Kvaratskhelia dans son couloir, une tâche complexe. Le joueur a dû être vigilant dans ses interventions. Certes, il était sur ses appuis lors de ses assauts, mais il a énormément reculé face au Géorgien. Face à une telle vivacité, le joueur de 33 ans semblait dépassé et physiquement en dessous. Il a essayé de faire les allers-retours, mais il a été trop peu présent pour faciliter le travail de ses défenseurs. Un manque de fraîcheur fatal. Remplacé par Ilyas Azizi (83e), qui jouait son premier match professionnel à 17 ans.

- Cáseres (3) : dans l’entrejeu toulousain aux côtés de Diop, le Vénézuélien a vécu une première période très délicate. Peu impactant, presque inexistant à la construction, il n’arrivait pas à se montrer au centre du terrain. Après la demi-heure de jeu, il a même écopé d’un carton jaune après avoir fauché Kvaratskhelia en contre-attaque. Son agressivité reste à souligner. Remplacé par Mario Sauer (83e).

- Diop (5) : il a couru et coulissé avec son bloc, en étant attentiste dans les premières minutes. Il a poursuivi ce travail lorsque les Parisiens ont mis le pied sur le ballon, mais sa frustration s’est faite sentir. Très peu impliqué dans les circuits de passes, il n’a rien montré dans les transitions. De plus en plus fébrile en seconde période, sa soirée s’est vite assombrie.

- Méthalie (4,5) : placé sur le couloir gauche en tant que piston, le joueur de 20 ans a dû faire face à d’excellents Parisiens. Assez discret en début de rencontre, il n’a eu aucun espace pour se mettre en jambes. Son manque de repères et de mouvements lui a valu une première période compliquée. Cependant, il s’est réveillé après la pause : il a proposé des solutions, trouvé ses partenaires et tenté d’aller au combat, mais s’est heurté à un grand Zaïre-Emery. Remplacé par Warren Kamanzi (67e), qui n’a pas su s’imposer.

- Donnum (3,5) : le Norvégien était associé à Gboho en point de fixation. Comme lui, il a tenté des appels bas pour proposer des transitions, sans grande réussite. Il a fait les efforts au pressing, mais a longtemps attendu pour se procurer des situations dangereuses. Combatif, mais imprécis dans l’utilisation du ballon, il a sombré en fin de match.

- Gboho (5) : positionné derrière son attaquant, le numéro 10 a dû multiplier les efforts pour toucher le ballon. Face à un bloc parisien compact, il a souvent décroché pour tenter de faire parler sa technique. Bien pris au marquage en première période, il a eu du mal à se montrer dangereux. Même constat après la pause, où il a cherché des solutions en solitaire, sans réellement peser.

- Emersonn (3) : des premières minutes intenses pour l’attaquant, mais il a rapidement perdu du rythme face à une défense très impliquée. Peu servi, il a dû effectuer un pressing important. Globalement inexistant en première période, il n’a pas su se montrer opportuniste par la suite. Une prestation décevante. Remplacé par Jacen Russell-Rowe (83e).