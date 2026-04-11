Barcelone se moque du Real Madrid après sa déconvenue, la télévision madrilène fustige l’arbitrage

Le Real Madrid crie au complot

Le Real Madrid a officiellement fait une croix sur le titre après un nul frustrant contre Gérone 1-1, laissant le Barça s’envoler avec potentiellement neuf points d’avance. Dans un Bernabéu en colère, les Merengues ont crié au scandale après un penalty «oublié» sur Kylian Mbappé, toujours en quête de son efficacité habituelle, tandis que Vinícius semble avoir perdu son génie. Dans les pages intérieures d’AS, on évoque la télévision du club qui explose de rage contre l’arbitrage. En effet, le ton est monté d’un cran sur la chaîne officielle du club merengue, qui crie au scandale fustigeant un arbitrage qualifié de «terrible». Le média madrilène a centré ses attaques sur le penalty non sifflé pour un énorme coup de coude par Vitor Reis sur Mbappé, ainsi que sur l’influence occulte de la VAR. Entre rappels du «cas Negreira» et accusations de favoritisme envers le Barça, la chaîne dénonce un traitement inégalitaire systématique, citant les erreurs répétées de l’arbitre Trujillo Suárez. Pour la Maison Blanche, cette Liga est devenue une «farce» où l’on «met la main dans le portefeuille» du Real Madrid. Pour le Real Madrid, c’est clair, la Liga est truquée.

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Barcelone ridiculise son rival

On reste en Espagne avec Barcelone qui se moque de la déconvenue du Real Madrid. «Le Real Madrid est pathétique», placarde Sport ce matin. «Les Madridistas n’ont pas remporté un match clé pour continuer à mettre la pression sur le Barça, en quête de La Liga. Mais le plus inquiétant, c’est que parfois, il semblait qu’ils s’en fichaient», écrit le journal, avant de surenchérir : «c’est ainsi que la grande majorité des fans qui se sont rassemblés au Bernabéu l’ont compris et ont scandé à plusieurs reprises à l’unisson, jetez-leur des œufs». Le média catalan a également pointé du doigt le club et les fans pour les plaintes répétées au sujet de l’arbitrage. Mundo Deportivo de son côté titre : «trébuchement du Real Madrid». Désormais, c’est au Barça d’en profiter. S’imposer contre l’Espanyol Barcelone et rien d’autre !

Les grands débuts de Roberto De Zerbi

En Angleterre, fraîchement arrivé après son départ de Marseille, Roberto De Zerbi a entamé sa mission sauvetage chez des Spurs qui n’ont toujours pas gagné le moindre match en 2026. L’Italien a profité d’une trêve internationale calme pour multiplier les entretiens individuels, tentant de restaurer la confiance d’un vestiaire meurtri par les critiques et les erreurs défensives chroniques. Si des cadres comme Romero et Van de Ven restent cruciaux malgré les rumeurs de départ, le Special One version Brighton mise sur des idées simples et un football offensif pour éviter la relégation. Le baptême du feu est prévu demain à Sunderland, un test de caractère grandeur nature pour une équipe et un entraîneur réputés pour leur volatilité.