Plusieurs paris suspects sur le classement précis du Ballon d’Or !

Le Ballon d’Or 2026 est au cœur d’une nouvelle polémique. Quelques jours avant la cérémonie organisée ce lundi 26 octobre à Londres, le média UpsideMedia avait publié une enquête révélant des mouvements particulièrement suspects sur Polymarket, une plateforme permettant de parier sur l’issue d’événements réels. Selon ses informations, douze comptes, potentiellement contrôlés par une seule personne, auraient misé pas moins de 264 000 dollars sur les marchés liés au Ballon d’Or. Sept d’entre eux n’auraient effectué aucun autre pari et six auraient engagé de l’argent seulement quinze minutes après leur création. Plus troublant encore, ces comptes auraient privilégié un scénario extrêmement précis : Harry Kane vainqueur, Kylian Mbappé deuxième, Lamine Yamal troisième, Rodri quatrième et Lionel Messi cinquième. Des positions d’autant plus étonnantes que les probabilités avaient brutalement évolué au cours du mois d’octobre. Alors que Yamal avait initialement entre 80 et 90 % de chances de terminer devant Mbappé sur Polymarket, cette probabilité était tombée à 28 % le 22 octobre, sans annonce publique majeure permettant d’expliquer ce retournement.

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Cinq jours plus tard, le classement dévoilé lors de la cérémonie a effectivement correspondu à ces prédictions, provoquant de nombreuses réactions et alimentant les soupçons de fuite. Une polémique renforcée par la publication prématurée d’un article annonçant le sacre de Harry Kane. Si aucun de ces éléments ne permet, à ce stade, de prouver que des informations confidentielles ont circulé avant la cérémonie, la précision des paris et les sommes engagées interrogent forcément. Comment certains comptes ont-ils pu anticiper aussi précisément le classement final ? Une question qui risque de faire jaser.