FC Barcelone : Ronald Koeman veut laisser du temps à Ansu Fati

En conférence de presse avant la réception de Levante ce dimanche (16h15), l'entraîneur du FC Barcelone Ronald Koeman est revenu sur le retour d'Ansu Fati dans le groupe et de son temps lors de la prochaine échéance : « pour le joueur, nous avons un plan et nous suivons un plan pour pouvoir récupérer complètement Ansu. Il va avoir un processus pour obtenir des minutes. Il est appelé et il jouera un maximum de 15 minutes. Le plus important est de bien récupérer pour le joueur. »

Le technicien batave sait également que l'attaquant de 18 ans ne reviendra pas à son meilleur niveau dès ses premières minutes cette saison : « Il y a un long chemin à parcourir pour que le joueur soit comme il était. Ansu ne peut pas récupérer en deux matchs ou deux semaines, nous devons être attentifs et aider le joueur. Le plus important, c'est le joueur. Cela dépend de son état et avec le staff médical, nous devons aller dans ce sens. Il nous donnera beaucoup de qualité, mais petit à petit. »