Monaco : les vérités de Lamine Camara sur son faux-départ à Chelsea

Dans une autre réalité, Lamine Camara serait en train de se préparer à la réception de Hull City (ce samedi, 16h) sous les ordres de Xabi Alonso. Son transfert dans les toutes dernières heures du mercato pour 55 M€ a permis à Chelsea de remplacer le départ d’Enzo Fernandez pour Manchester City. Évidemment, il s’agit d’une uchronie. Le Sénégalais est finalement resté sur le Rocher, mais il était pourtant à deux doigts de s’engager en faveur des Blues. La dernière journée de mercato complètement folle a entravé ses ambitions en raison de la volte-face de Thiago Scuro, le directeur sportif, et du dossier Balogun, qui n’a pas bougé du club non plus.

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«C’était un moment un peu mouvementé et difficile. Mais ça fait partie de la vie d’un joueur. J’ai essayé de rester professionnel pour ne pas trop penser à ça et tourner la page, pour vite me focaliser sur le match qui arrivait à Paris (le 4 septembre, victoire 2-1). Une fois passé, ça ne servait à rien d’y penser», retrace le joueur de 22 ans en conférence de presse ce vendredi. À défaut de Hull City, c’est à Strasbourg qu’il se rendra avec l’ASM ce samedi (17h15) pour le compte de la 4e journée de Ligue 1. Forcément déçu de ne pas avoir franchi une nouvelle étape dans sa carrière, Camara s’est vite remis la tête à l’endroit. Son départ n’est que partie remise.

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«Il y avait cette possibilité que je parte, mais ça ne s’est pas fait à la dernière minute»

«Si je voulais partir à Chelsea ? Dire ça maintenant, ce serait laisser penser que je ne suis plus dans le présent avec l’équipe, répond l’intéressé. Oui, il y avait cette possibilité que je parte, mais ça ne s’est pas fait à la dernière minute. Ce sont des choses qui arrivent. Je prends l’exemple de Julian Alvarez avec l’Atletico Madrid. Ça arrive partout dans le monde et moi, j’essaie de tourner cette page le plus rapidement possible pour me focaliser sur la saison.» Ses très belles prestations contre l’OM (2-1) et au Parc des Princes (2-1) les deux derniers week-ends laissent à penser qu’il s’est tout de suite réintégré dans le groupe de Filipe Luis, lequel le tient en très haute estime.

Sauf accident ou blessure, le train repassera sans doute la prochaine fois. « S’il ne revient pas, ce sera parce que j’aurai baissé les bras ou que je ne travaille pas assez, avertit l’international sénégalais, bien décidé à maintenir son niveau de performance. Si je continue comme ça, je sais que je peux aider l’équipe à être performante. Le football va vite et peut-être que d’autres chances viendront. Mais pour l’instant, je reste concentré sur la saison. » Il peut compter sur le soutien de son coach, et de ses coéquipiers comme Denis Zakaria, « le grand frère » ou encore Eric Dier. Au final, entre le mercato et le Mondial, Lamine Camara aura pris beaucoup d’expérience durant l’été. « Ce sont des échéances qui m’ont aidé à grandir dans le foot, à être dur envers moi-même ».