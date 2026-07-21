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Coupe du Monde

Le message polémique de la sœur de Leandro Paredes

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Leandro Paredes @Maxppp

La semaine dernière, plusieurs joueurs argentins ont déployé une banderole qui a fait polémique après la victoire face à l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du Monde 2026. On pouvait lire dessus : «les Malouines sont argentines», ce qui a fait jaser, surtout en Angleterre.

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Ce mardi, Barbara Paredes, la sœur de Leandro Paredes, en a remis une couche. Ses propos sont relayés par AS. « Arriver jusqu’ici et battre l’Angleterre en cours de route, c’était tout pour nous. Nous n’avons peut-être pas la quatrième étoile, mais les Malouines sont à nous ». Une sortie qui risque encore de faire parler…

Pub. le - MAJ le
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