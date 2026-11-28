Qui succédera à Franck Haise ? Après plusieurs semaines contrastées sur le terrain et en interne, le club breton a annoncé la fin de sa collaboration avec l’ancien entraîneur de Lens et de Nice. Si Sébastien Tambouret, actuel entraîneur de la réserve, va assurer l’intérim sur la pelouse de Toulouse (dimanche, 17h15), la direction bretonne étudie déjà plusieurs profils pour prendre les commandes de l’équipe. Comme indiqué par la presse portugaise, Rui Borges (45 ans) est bien ciblé. Des premiers échanges informels ont déjà eu lieu entre les représentants du technicien portugais et la direction rennaise. Ces discussions pourraient s’accélérer après la rencontre à Toulouse.

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De son côté, l’ancien entraîneur du Sporting Lisbonne est réceptif à l’idée d’une arrivée en Bretagne. Réputé pour son approche résolument offensive, Rui Borges avait marqué les esprits au Portugal. Durant son passage à la tête de la formation lisboète, entre décembre 2024 et novembre 2026, il affichait l’une des meilleures moyennes de buts inscrits par match (2,22), parmi les entraîneurs du club ces dernières années, devançant Ruben Amorim ou encore Leonardo Jardim. Champion du Portugal en 2025, il a également performé sur la scène européenne. Lors de l’exercice passé en Ligue des Champions, son Sporting avait battu le Paris Saint-Germain à domicile (2-1) et avait été sorti non sans difficulté par Arsenal en quart de finale. Licencié début novembre et remplacé par Paulo Fonseca, il a quitté les Leōnes avec le plus grand nombre de victoires en C1 pour un entraîneur du Sporting sur une saison (6/12) et avait établi un record de 17 victoires d’affilée à domicile sur une seule saison.

Rudi Garcia et Bruno Lage également observés

S’il fait donc bien partie de la short-list rennaise, Rui Borges n’est pas le seul nom étudié. Toujours d’après nos échos, Rudi Garcia (62 ans) figure aussi parmi les entraîneurs ciblés pour prendre la relève de Franck Haise. Parti de la sélection belge à l’issue de la Coupe du Monde 2026, l’ancien technicien de l’AS Roma, de l’Olympique de Marseille et de l’Olympique Lyonnais possède une solide expérience du football français et européen. Son profil ne fait toutefois pas l’unanimité au sein de la direction sportive, qui s’est aussi vu proposer Bruno Lage (50 ans), actuellement en poste à Al Diriyah. D’autres entraîneurs sont aussi étudiés, dont les identités n’ont pas filtré.

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Qui voyez-vous succéder à Franck Haise au Stade Rennais ? Rui Borges Rudi Garcia Bruno Lage Autre Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Le Stade Rennais explore ainsi plusieurs options pour trouver le profil capable de relancer son équipe en difficulté. Neuvièmes avant le début de la 12e journée de Ligue 1, les Bretons n’ont plus gagné depuis le 25 octobre contre Strasbourg (3-0), toutes compétitions confondues. Sur le plan européen, ce n’est guère mieux avec une seule victoire en cinq rencontres de Ligue Europa, et cette défaite contre le NEC Nimègue (3-1) qui aura précipité l’éviction de Franck Haise. Reste à savoir qui sera l’heureux élu…