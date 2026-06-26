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Coupe du Monde 2026 : le classement des meilleurs buteurs

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Kane Messi Mbappé Haaland @Maxppp

En tête de ce classement des meilleurs buteurs de la Coupe du Monde 2026, on retrouve toujours Leo Messi avec ses 5 réalisations. Erling Haaland et Kylian Mbappé le suivent de près avec 4 buts. Les deux attaquants se défieront ce vendredi soir à l’occasion de Norvège-France (21h, heure française).

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Vinicius, grâce à son doublé face à l’Ecosse, est également à 4 buts tout comme Saibari et Cunha qui ont désormais trois buts dans la compétition. Muet face à l’Equateur, Denis Undav reste à trois buts et il est désormais rejoint par Brian Brobbey auteur d’un nouveau but face à la Tunisie.

Le classement des buteurs de la Coupe du Monde
#1 Flag Argentine Lionel Messi 5 #2 Flag France Kylian Mbappé 4 #3 Flag Brésil Vinícius Júnior 4 #4 Flag Norvège Erling Haaland 4 #5 Flag Canada Jonathan David 3 #6 Flag Brésil Matheus Cunha 3 #7 Flag Allemagne Deniz Undav 3 #8 Flag Maroc Ismael Saibari 3 Voir le classement complet
Pub. le - MAJ le
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