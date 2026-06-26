Coupe du Monde 2026 : le classement des meilleurs buteurs

En tête de ce classement des meilleurs buteurs de la Coupe du Monde 2026, on retrouve toujours Leo Messi avec ses 5 réalisations. Erling Haaland et Kylian Mbappé le suivent de près avec 4 buts. Les deux attaquants se défieront ce vendredi soir à l’occasion de Norvège-France (21h, heure française).

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Vinicius, grâce à son doublé face à l’Ecosse, est également à 4 buts tout comme Saibari et Cunha qui ont désormais trois buts dans la compétition. Muet face à l’Equateur, Denis Undav reste à trois buts et il est désormais rejoint par Brian Brobbey auteur d’un nouveau but face à la Tunisie.