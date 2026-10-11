«Tricheurs, bâtards»… l’avant-match cauchemardesque de Manchester City à Liverpool

Sans surprise, Manchester City risque de ne pas être accueilli chaleureusement à Anfield. Dans le cadre de la 6e journée de Premier League ce dimanche, les hommes d’Enzo Maresca se déplacent sur la pelouse de Liverpool dans un climat particulier, alors que les accusations des 114 infractions financières visant leur club continuent de faire parler. Les supporters des Reds ont décidé de profiter de l’occasion pour afficher leur colère, avec plusieurs produits à l’effigie de Manchester City détournant le nom du club ou le qualifiant de tricheur. Des t-shirts «Bâtards» ou encore «Tricheurs», des écharpes et des banderoles aux messages particulièrement virulents sont ainsi proposés aux abords du stade. Au-delà de la rivalité sportive, cette mobilisation s’explique aussi par les répercussions que pourrait avoir le dossier sur le palmarès du championnat anglais.

La suite après cette publicité

🚨The atmosphere at Anfield is HOSTILE Liverpool fans “we know what you are, you cheating b*stards, we know what you are” https://t.co/9nyyqQXxLm — Polymarket Sports (@PolymarketSport) October 11, 2026

La suite après cette publicité

L’affaire pourrait en effet bouleverser certains résultats historiques si Manchester City venait à perdre des titres acquis pendant la période visée, de 2009 à 2018. The Athletic évoque notamment la possibilité que Liverpool récupère deux sacres en cas de sanctions de cette nature. De quoi raviver de douloureux souvenirs chez les supporters du club de la Mersey. En 2014, les Reds avaient échoué dans la course au titre après la glissade de Steven Gerrard face à Chelsea, avant de connaître une nouvelle désillusion en 2019. Malgré 97 points au compteur, Liverpool avait alors terminé à la deuxième place, à une unité seulement des Citizens. Un scénario qui nourrit aujourd’hui la rancœur d’une partie du public d’Anfield, même si aucune éventuelle redistribution des titres ne peut être considérée comme acquise.