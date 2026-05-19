Lorient : Bamba Dieng confirme son départ

En grande forme durant la deuxième partie de saison avec le FC Lorient, Bamba Dieng va quitter le club breton, comme nous vous l’avons révélé. En fin de contrat à l’issue de la saison, l’avant-centre sénégalais de 26 ans - auteur de 10 buts en 22 apparitions en championnat - vient d’annoncer son départ de la formation lorientaise, qu’il avait rejointe à l’été 2023 en provenance de l’Olympique de Marseille.

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« À toute la famille du FC Lorient, après de belles années passées au club, le moment est venu pour moi de tourner une page importante de ma carrière. Je tiens à remercier sincèrement le club, le staff, mes coéquipiers et bien évidemment les supporters pour la confiance, le soutien et l’amour que vous m’avez donnés tout au long de cette aventure. Porter ce maillot a été une fierté et je garderai de très beaux souvenirs de tous les moments vécus ici. Merci aux supporters pour votre fidélité et votre soutien, dans les bons comme dans les moments plus difficiles. Le FC Lorient gardera toujours une place spéciale dans mon cœur et je souhaite au club le meilleur pour la suite », explique-t-il sur son compte Instagram. Après Olivier Pantaloni, c’est un autre homme fort de la saison lorientaise qui s’en va.