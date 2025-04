L’ASSE risque très gros après l’incident du derby !

La Ligue 1 nous a encore offert de tristes images dimanche soir. Lors de ce derby entre l’ASSE et l’Olympique Lyonnais à Geoffroy Guichard, un projectile lancé depuis les tribunes a atteint un arbitre assistant, provoquant une interruption du match pendant près de 45 minutes. Si l’homme a été placé en garde à vue dans la nuit, l’ASSE ayant agi assez vite, le club du Forez risque gros.

Effectivement, lors de la prochaine réunion de la commission de discipline de la LFP qui se tiendra ce mercredi, les Verts devraient écoper d’une sanction assez importante. Comme le révèle RMC Sport, un huis clos total ou partiel pour les prochaines rencontres de Ligue 1 est à prévoir. Il est donc tout à fait possible que l’ASSE termine la saison sans public dans son stade.

Une sanction lourde en vue

Mais ce n’est pas tout, et une fermeture complète ou partielle du stade serait même un moindre mal. L’ASSE pourrait ainsi voir des points lui être retirés ! Ce qui serait terrible pour les Verts, dix-septièmes, en pleine lutte pour le maintien et actuellement à égalité de points avec le barragiste, le Havre. Le fait que le projectile ait touché un acteur du jeu ajoute de la gravité à la situation.

L’OL avait par exemple été puni avec un point en mois suite à la fameuse affaire avec Dimitri Payet. Et on le sait, dans la course au maintien, le moindre point compte… L’AS Saint-Étienne sera fixé sur son sort mercredi, et la collaboration immédiate du club avec les autorités pour trouver le coupable pourrait tout de même jouer légèrement en sa faveur…