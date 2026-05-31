Arsenal : la parade fantastique dans les rues de Londres

Arsenal était à deux doigts de réaliser un doublé fantastique, mais les Gunners ont échoué en finale de Ligue des Champions hier soir face au PSG. Malgré tout, les hommes de Mikel Areta peuvent célébrer leur titre de Premier League, ce dimanche, à Londres, puisque la parade a bien été maintenu dans la capitale anglaise. Les supporters étaient aux anges et d’après les autorités environ 1,5 million de fans étaient présents dans les rues, comme on l’aperçoit sur la vidéo publiée par BBC Sport sur X.

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Scenes in North London as Arsenal begin their Premier League title parade!❤️🔥 pic.twitter.com/GiAQOnzgng — BBC Sport (@BBCSport) May 31, 2026

La police a d’ailleurs confirmé que la parade, gigantesque et pleine de fumée rouge, était la plus grande jamais réalisée dans le pays. Tous les joueurs londoniens avaient évidemment le sourire, même si certains restaient discrets dans le bus, certainement frustré par la défaite face aux Parisiens. Quoi qu’il en soit, 22 ans après le dernier sacre d’Arsenal, la fête était folle.