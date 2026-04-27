Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue des Champions

LdC : Vincent Kompany remplacé face au PSG

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Kompany @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+ FOOT
PSG Bayern Munich Voir sur CANAL+ FOOT

Demain soir, le Bayern Munich va défier le Paris Saint-Germain en 1/2 finale aller de l’UEFA Champions League. Avant ce choc cinq étoiles, Vincent Kompany va se présenter ce lundi soir en conférence de presse afin de répondre aux questions. Demain, il prendra place dans les tribunes pour cette rencontre.

La suite après cette publicité

En effet, l’ancien défenseur de Manchester City est suspendu pour le match aller de C1. Bild annonce que c’est donc l’entraîneur adjoint, Aaron Danks, qui le remplacera sur le banc le temps d’un match.

Suivez Paris SG - Bayern Munich sur CANAL+ ! Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Bayern Munich
Vincent Kompany

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Bayern Munich Logo Bayern Munich
Vincent Kompany Vincent Kompany
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier