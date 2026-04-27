Ligue des Champions
LdC : Vincent Kompany remplacé face au PSG
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Demain soir, le Bayern Munich va défier le Paris Saint-Germain en 1/2 finale aller de l’UEFA Champions League. Avant ce choc cinq étoiles, Vincent Kompany va se présenter ce lundi soir en conférence de presse afin de répondre aux questions. Demain, il prendra place dans les tribunes pour cette rencontre.
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En effet, l’ancien défenseur de Manchester City est suspendu pour le match aller de C1. Bild annonce que c’est donc l’entraîneur adjoint, Aaron Danks, qui le remplacera sur le banc le temps d’un match.
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