Real Bétis : Manuel Pellegrini fulmine contre l’arbitrage après la défaite face au Barça

Manuel Pellegrini n’a pas digéré les décisions arbitrales lors de la défaite du Real Bétis face au FC Barcelone (2-5). Au terme d’une rencontre marquée par plusieurs situations litigieuses et une expulsion côté andalou, l’entraîneur chilien a exprimé sa frustration au micro de DAZN. « Le sentiment dominant est celui de l’impuissance. Perdre 2-5 ne reflète pas la physionomie du match. Il y a eu une série d’incidents, avec des décisions arbitrales totalement incompréhensibles et inexplicables », a-t-il regretté, estimant notamment que l’exclusion avait fait basculer la partie en faveur des Catalans.

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Le technicien a également contesté le penalty indirectement provoqué par la main de Cucho Hernández, qu’il juge consécutive à une poussée d’un joueur barcelonais. « L’expulsion est due à une provocation et une poussée de Lamine, auxquelles Facundo répond. Les deux joueurs reçoivent un avertissement et un carton jaune, et c’est tout », a-t-il affirmé. Malgré sa colère, Pellegrini a tenu à souligner la prestation de son équipe, qui a rivalisé avec le Barça à onze contre onze : selon lui, le match est resté équilibré jusqu’au score de 3-2, avant que les décisions contestées ne pèsent sur son issue.