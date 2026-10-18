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Real Bétis : Manuel Pellegrini fulmine contre l’arbitrage après la défaite face au Barça

Par Allan Brevi
1 min.
Manuel Pellegrini @Maxppp
Betis 2-5 Barcelone

Manuel Pellegrini n’a pas digéré les décisions arbitrales lors de la défaite du Real Bétis face au FC Barcelone (2-5). Au terme d’une rencontre marquée par plusieurs situations litigieuses et une expulsion côté andalou, l’entraîneur chilien a exprimé sa frustration au micro de DAZN. « Le sentiment dominant est celui de l’impuissance. Perdre 2-5 ne reflète pas la physionomie du match. Il y a eu une série d’incidents, avec des décisions arbitrales totalement incompréhensibles et inexplicables », a-t-il regretté, estimant notamment que l’exclusion avait fait basculer la partie en faveur des Catalans.

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Le technicien a également contesté le penalty indirectement provoqué par la main de Cucho Hernández, qu’il juge consécutive à une poussée d’un joueur barcelonais. « L’expulsion est due à une provocation et une poussée de Lamine, auxquelles Facundo répond. Les deux joueurs reçoivent un avertissement et un carton jaune, et c’est tout », a-t-il affirmé. Malgré sa colère, Pellegrini a tenu à souligner la prestation de son équipe, qui a rivalisé avec le Barça à onze contre onze : selon lui, le match est resté équilibré jusqu’au score de 3-2, avant que les décisions contestées ne pèsent sur son issue.

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