Mercato OM : la DCNG met la pression, l’OM doit vendre massivement d’ici le 30 juin

À une journée de l’épilogue du championnat de Ligue 1, le couperet est tombé : l’Olympique de Marseille ne disputera pas la prochaine Ligue des Champions. Une immense désillusion sportive pour la bande à Habib Beye, qui a laissé filer sa qualification après un parcours déjà très décevant en phase de poules de C1 cette saison. Mais ce fiasco sur le terrain cache une réalité bien plus sombre en coulisses. Le modèle économique phocéen, bâti sur des investissements massifs avec les revenus de la Ligue des Champions comme condition sine qua non de viabilité, vient de s’effondrer.

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Après un exercice 2024-2025 déjà clôturé dans le rouge malgré un statut de dauphin du PSG, la direction a continué de dépenser largement sans garde-fou. Aujourd’hui, le réveil est brutal. En interne, l’inquiétude est telle que certaines voix estiment que la situation financière est aujourd’hui plus préoccupante que celle connue par l’OL sous l’ère John Textor. La DNCG, qui est très inquiète de la santé économique du club champion d’Europe 1993, s’apprête à éplucher en profondeur les comptes prévisionnels de l’OM (qui seront actualisés à la clôture de l’exercice financier au 30 juin) dans les tout prochains jours. Face à ce gouffre, le risque de lourdes sanctions sportives, voire d’une exclusion pure et simple d’une compétition européenne, est désormais ouvertement évoqué en interne.

L’OM doit impérativement récupérer un maximum de liquidités d’ici le 30 juin

Résultat ? Selon nos informations, c’est une opération survie inédite qui s’organise. L’Olympique de Marseille doit impérativement vendre avant la date butoir du 30 juin et l’intégralité de l’effectif est à vendre. Même les recrues récentes ayant donné entière satisfaction ne seront pas retenues. Des joueurs de la trempe de Timothy Weah, Nayef Aguerd, Facundo Medina ou Igor Paixão, mais également Mason Greenwood ou Leonardo Balerdi, sont tous susceptibles de plier bagage, et vite. La direction phocéenne est à l’écoute du marché et ces éléments seront cédés en cas d’offres jugées satisfaisantes par toutes les parties.

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Ce contexte explosif promet une sacrée agitation du côté de la Commanderie. Grégory Lorenzi va devoir accomplir un travail titanesque. Avant même d’avoir le loisir de songer au recrutement, il devra s’occuper d’assainir au maximum les comptes d’un club plus que jamais pris à la gorge. Une course contre-la-montre vitale : sans une rentrée d’argent massive et rapide via ces ventes, l’OM s’expose à la foudre, non seulement de la part de la DNCG, mais également de l’UEFA. L’été s’annonce brûlant et particulièrement anxiogène pour le peuple marseillais.