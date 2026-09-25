Harry Kane en remet une couche pour le Ballon d’Or

Présent en conférence de presse, ce vendredi, avant le choc entre l’Angleterre et l’Espagne comptant pour la première journée de la Ligue des Nations, Harry Kane a une nouvelle fois été interrogé sur ses chances de remporter le Ballon d’Or 2026. Impressionnant sous les couleurs du Bayern Munich, le buteur des Three Lions a réaffirmé ses ambitions.

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«C’est ma meilleure chance pour le moment. Quant à savoir si ce sera également le cas à l’avenir, il faudra attendre pour le savoir. J’ai dit sans détour que l’année dernière avait été ma meilleure année, tant sur le plan personnel que collectif. Je serais extrêmement fier de remporter ce titre. J’ai accompli beaucoup de belles choses l’année dernière dont je suis fier. Maintenant, tout dépend des autres et de leur avis. Pour l’instant, je me concentre sur le fait d’aider cette équipe à remporter la victoire demain soir».