Menu Rechercher
Commenter 15
Ballon d’Or UEFA Nations League

Harry Kane en remet une couche pour le Ballon d’Or

Par Josué Cassé
1 min.
Harry Kane @Maxppp

Présent en conférence de presse, ce vendredi, avant le choc entre l’Angleterre et l’Espagne comptant pour la première journée de la Ligue des Nations, Harry Kane a une nouvelle fois été interrogé sur ses chances de remporter le Ballon d’Or 2026. Impressionnant sous les couleurs du Bayern Munich, le buteur des Three Lions a réaffirmé ses ambitions.

La suite après cette publicité

«C’est ma meilleure chance pour le moment. Quant à savoir si ce sera également le cas à l’avenir, il faudra attendre pour le savoir. J’ai dit sans détour que l’année dernière avait été ma meilleure année, tant sur le plan personnel que collectif. Je serais extrêmement fier de remporter ce titre. J’ai accompli beaucoup de belles choses l’année dernière dont je suis fier. Maintenant, tout dépend des autres et de leur avis. Pour l’instant, je me concentre sur le fait d’aider cette équipe à remporter la victoire demain soir».

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (15)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Nations League
Angleterre
Bayern Munich
Harry Kane

En savoir plus sur

UEFA Nations League UEFA Nations League
Angleterre Flag Angleterre
Bayern Munich Logo Bayern Munich
Harry Kane Harry Kane
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier