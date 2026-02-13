Un candidat se dégage pour remplacer Nicolas de Tavernost
Au lendemain de l’annonce de la démission de Nicolas de Tavernost à la tête de LFP Média, les dirigeants du foot français s’activent pour trouver son successeur. Et à en croire le journal L’Équipe, un nom se dégage pour le moment : celui de Laurent Prud’homme.
Passé par Eurosport, mais aussi par L’Equipe et l’OL dont il était directeur général, l’homme de 51 ans pourrait être une piste sérieuse dans les prochaines semaines. Après s’être fait imposer le choix de Nicolas de Tavernost par CVC, les clubs voudront certainement avoir leur mot à dire cette fois.
