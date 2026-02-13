Menu Rechercher
Un candidat se dégage pour remplacer Nicolas de Tavernost

Par Jordan Pardon
Nicolas de Tavernost, l’ancien boss de M6. @Maxppp

Au lendemain de l’annonce de la démission de Nicolas de Tavernost à la tête de LFP Média, les dirigeants du foot français s’activent pour trouver son successeur. Et à en croire le journal L’Équipe, un nom se dégage pour le moment : celui de Laurent Prud’homme.

Passé par Eurosport, mais aussi par L’Equipe et l’OL dont il était directeur général, l’homme de 51 ans pourrait être une piste sérieuse dans les prochaines semaines. Après s’être fait imposer le choix de Nicolas de Tavernost par CVC, les clubs voudront certainement avoir leur mot à dire cette fois.

