Thierry Henry réclame 22 M€ pour son penthouse à New York

Thierry Henry a décidé de se séparer de son luxueux penthouse situé dans le quartier de SoHo, à Manhattan. Selon plusieurs médias américains, l’ancien attaquant de l’équipe de France et sa compagne Andrea Rajacic réclament 25 millions de dollars, soit environ 22 millions d’euros, pour cette propriété acquise lors de son arrivée aux New York Red Bulls en 2010. Le couple avait alors acheté deux appartements pour les réunir en un seul, pour un montant total de 14,9 millions de dollars (environ 13 millions d’euros). Installé au dernier étage du 39 Crosby Street, le logement offre notamment une vue sur les ponts de Brooklyn et de Williamsburg.

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Le bien affiche des dimensions spectaculaires avec 565 m² habitables et environ 316 m² d’espaces extérieurs, cinq chambres, cinq salles de bains complètes et plusieurs espaces de réception répartis sur différents niveaux. Sotheby’s, chargé de la vente, met également en avant deux places de stationnement privées et un ascenseur sécurisé permettant d’accéder directement à l’appartement. Henry, qui vit désormais davantage à Londres, reconnaît quitter les lieux à regret : « Nous étions et sommes toujours amoureux de cet endroit. » Le Français avait déjà tenté de vendre le penthouse avant de le retirer du marché en 2025.