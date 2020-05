Amiens : Serhou Guirassy dans le viseur de Levante

Malgré un possible recours, l'Amiens SC devrait bien évoluer la saison prochaine en Ligue 2. Le club picard va éprouver les pires difficultés à conserver ses meilleurs éléments. Les regards se tournent ainsi vers Serhou Guirassy (24 ans). L'attaquant amiénois se trouvait déjà sur les tablettes de plusieurs clubs anglais l'hiver dernier. L'intéressé auteur de neuf réalisations cette saison ne devrait pas être retenu par sa direction. Et l'ancien Auxerrois aurait tapé dans l’œil de Levante révèle ainsi la Cadena SER.

Le média espagnol explique le pensionnaire de Liga cherche un attaquant pour le prochain exercice et le profil de Guirassy plairait énormément en interne. Amiens réclamerait entre 8 et 9 millions d'euros pour céder son buteur. Problème de taille pour Levante dans ce dossier, il faudra compter sur une vente définitive de Moses Simon au FC Nantes pour disposer des fonds nécessaires. L'équation s'avère complexe...