Christophe Ibayi, sensation de la Coupe de France, courtisé en Ligue 2

Si le FC Versailles 78 a connu une très belle saison 2021/2022, avec une montée en National 1 et une demi-finale de Coupe de France face au finaliste, l'OGC Nice, c'est certainement grâce aux prestations de son attaquant Christopher Ibayi, auteur de 16 buts lors du dernier exercice toutes compétitions confondues.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, le buteur de 26 ans, auteur de 5 réalisations lors du beau parcours en coupe nationale, serait dans le viseur de plusieurs équipes du National mais également de Ligue 2, comme Le Havre, Grenoble et Valenciennes. Le club nordiste le suivrait même de très près et serait intéressés par ses qualités devant le but.