France U21 : Ethan Mbappé est déjà bien intégré

Alors que l’équipe de France a découvert son nouveau sélectionneur, Zinédine Zidane, ce lundi, c’est aussi l’occasion de voir les Bleuets de Gérald Baticle se réunir. Et avec eux, de nouvelles têtes, à l’image d’Ethan Mbappé, le petit frère du capitaine des A. Auteur d’un début de saison intéressant avec le LOSC, notamment à l’image de sa bonne prestation face au PSG (2-2), le jeune joueur dispose de beaucoup de temps de jeu sur l’aile droite sous les ordres de Davide Ancelotti.

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Son coéquipier Nathan Zézé s’est confié sur son intégration chez les Espoirs face à la presse : « ça fait plaisir de l’avoir avec nous, il peut apporter ses qualités qu’il a montrées depuis le début de la saison en Ligue 1. Il va s’intégrer, on l’a bien intégré au groupe et j’espère qu’on va faire de grandes choses ensemble. » L’ancien titi Parisien appréciera.