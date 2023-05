Fenerbahçe : le crachat polémique de Samet Akaydin fait jaser en Turquie

Ce jeudi, Fenerbahce s’est imposé à domicile face à Trabzonspor dans une rencontre au sommet en Turquie (3-1). Alors que ce succès a permis aux Stambouliotes de récupérer la deuxième place, le résultat de la rencontre est passé inaperçu après le geste du défenseur du Fener Samet Akaydin. En effet, alors que Mahmoud Hassan "Trézéguet" s’est prosterné au sol après avoir réduit l’écart, le joueur de 29 ans a craché en direction de l’attaquant égyptien. Un geste qui a provoqué un tollé sur les bords du Bosphore et auquel a tenu à réagir Akaydin : «Je condamne les allégations d’immoralité en manipulant mon mouvement sous l’angle de la photo, ce que j’ai fait fait partie de l’habitude du sportif.»

De son côté, Trabzonspor, le club au sein duquel Trézéguet a été prêté cet hiver, a tenu à condamner fermement ce geste. L’actuel huitième de Süper Lig réclame des sanctions graves envers le défenseur de Fenerbahce comme il l’a réclamé dans un communiqué publié ce samedi : «Nous condamnons fermement l’acte inhumain contre notre footballeur Mahmoud Trezeguet lors du match que nous avons disputé avec Fenerbahçe le 18 mai 2023. Il est honteux et dégoûtant que le footballeur de Fenerbahçe Samet Akaydın ait craché sur notre joueur alors que Trezeguet se prosternait après son but fête! Nous attendons de tous les acteurs du football qu’ils réagissent à Samet Akaydın et que la Fédération turque de football, en particulier le Fenerbahçe Sports Club, agisse immédiatement.»

