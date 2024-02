La terrible statistique de Thomas Tuchel avec le Bayern

L’aventure entre Thomas Tuchel et le Bayern Munich se termine en eau de boudin. Largué en championnat et défait à Rome contre la Lazio lors du 8e de finale aller de Ligue des champions, le coach allemand va quitter le club à la fin de la sison. Les dirigeants bavarois ont pris cette décision d’un commun accord avec le technicien. Ses résultats ont eu raison de lui. Il affiche un bilan pour le moment famélique.

Thomas Tuchel est le coach du Bayern avec le pourcentage de victoire le plus bas des cinq derniers entraîneurs. Avec 63,64% de victoires, il est derrière Julian Nagelsmann, viré il y a moins d’un an. L’ancien entraîneur du PSG et de Chelsea aura toutefois jusqu’à la fin de la saison pour rehausser ce pourcentage et tenter de gagner un trophée cette saison avec le club munichois.