Nantes : une perquisition ce mardi à la Jonelière

En difficulté sur le terrain et en peine de résultats, le FC Nantes connaît une année bien compliquée, également en coulisses. Ce mardi, Christian Gourcuff a ainsi été remercié de son poste d'entraîneur par les dirigeants nantais et Waldemar Kita. Et le président canari ne serait pas au bout de ses surprises.

En effet, Ouest France explique qu'une perquisition serait en cours au siège du FC Nantes dans le cadre d'une enquête concernant le dirigeant de 67 ans. Rappelons qu'en février 2017, le parquet national financier avait ouvert une enquête pour soupçons de fraude fiscale à son encontre. Il ne s'agit d'ailleurs pas de la première perquisition à la Jonelière, alors que les laboratoires Vivacy, entreprise de Waldemar Kita, ont aussi été passés au peigne fin.