Mercato Barça : les annonces fortes de Xavi

Ce lundi, les journalistes suiveurs du FC Barcelone ont bien fait de se déplacer. Plutôt du genre à botter en touche ou à esquiver habituellement, Xavi a accepté de répondre aux nombreuses questions entourant le prochain mercato des blaugranas. L'entraîneur catalan a commencé par évoqué son projet débuté cette saison. «Je réponds à vos questions. Vous me dites qu'il y a des critiques et je vous dis qu'il faut y croire. Les joueurs y croient. On a un peu montré ce que ça peut devenir. Il faut être plus fiable et plus compétitif. L'année qui vient, il faut concourir pour remporter des titres. Au sein du club, j'ai tout le soutien nécessaire».

Il a aussi la confiance d'un club avec lequel il va travailler en étroite collaboration sur le mercato, comme cela avait été le cas l'hiver dernier avec les arrivées de Ferran Torres, qu'il avait réclamé, d'Aubameyang et Adama Traoré (prêt). «En cela, il n'y a pas de problème, je suis très à l'aise avec le président, le directeur sportif, le secrétaire technique, Jordi, et le directeur du football, Mateu (Alemany). Ils respectent mon opinion. Nous avons bâti un bon groupe et mon avis est respecté. Je vais être au courant de tout et travailler pour nous renforcer et être plus compétitif l'année prochaine».

Le Barça devra vendre cet été

Mais il faudra encore composer avec une enveloppe limitée. «Cela dépend des finances. Au final, si vous voulez quelque chose et que vous ne pouvez pas l'avoir parce que vous n'avez pas d'argent, vous devez quand même agir d'une autre manière. Le scénario est facile, ça dépend de l'argent. On va faire une chose ou une autre. C'est évident, mais c'est comme ça. La situation est dure, mais, en ce moment, c'est notre réalité (...). Nous avons fait un diagnostic footballistique, puis il y a l'aspect économique qui ne m'appartient, pas mais le club travaille sur cette facette. Nous avons fait le diagnostic et nous savons ce dont nous avons besoin et, à partir de là, ce qui peut être fait ».

Tout d'abord, il faudra vendre. Des éléments comme Coutinho, Pjanic, Umtiti ou encore Lenglet sont invités à s'en aller. Xavi n'a voulu nommer personne mais il a bien fait comprendre qu'il faudra dégraisser. «On est assez clair. C'est difficile de varier et de changer l'opinion qu'on s'est faite. Les choses sont assez claires avec les joueurs et les situations. La situation économique du club nous marque beaucoup.» Concernant les arrivées, le technicien ibérique a aussi lâché quelques informations. Concernant le recrutement d'un numéro 9, il n'a pas démenti que c'était sa priorité.

Haaland, un n°9 hors de portée

«Je pense qu'il est important de se renforcer chaque année, peu importe si vous gagnez ou perdez, mais plus encore si vous perdez. Cette année ne sera pas positive, car nous ne nous sommes pas battus pour des titres et nous n'ont pas gagné et tout ce qui arrivera sera bienvenu. La situation économique actuelle et les gens devront partir pour qu'ils viennent. C'est une des situations les plus difficiles mais nous devons nous renforcer l'année prochaine si nous voulons être compétitifs». Robert Lewandowski est la piste prioritaire des Culés, qui avaient tenté le coup pour Erling Haaland (BVB).

Xavi s'était rendu à Munich pour convaincre le Norvégien qui va, a priori, rejoindre City. «Ce n'est pas officiel pour City, n'est-ce pas ? Quand ça le sera, tu me redemanderas. Pour nous ? Il est très difficile (de le recruter) à cause de la situation économique, je ne vais pas te mentir (...) Je ne dirai pas grand-chose, je ne vais pas manquer de respect aux autres projets. Mais notre projet est bon. City a beaucoup de titres et est en compétition (pour le titre en PL). Si ce que vous dites se produit, ce sera à cause des problèmes financiers. J'ai été plusieurs fois à Munich (rires)», a confié ironiquement Xavi.

Xavi veut doubler certains postes et prolonger Dembélé

Un coach qui veut plusieurs renforts. «Il n'y a pas de profil comme Busquets dans l'équipe, qui nous manquera demain. Nous devons trouver l'équilibre lorsque Busquets n'est pas là. Busquets ne sera pas éternel comme cela nous est arrivé à tous et il est important que la planification du club passe par là. Le Barça doit avoir au moins deux joueurs par poste et il y a des postes que nous n'avons pas doublés. Bien planifier cela est important». Interrogé ensuite sur Frenkie de Jong, dont on dit qu'il sera sacrifié et qui est courtisé par plusieurs clubs (PSG, City), il a rappelé simplement que c'est un bon joueur qui a besoin de liberté.

Autre joueur dont l'avenir fait couler de l'encre : Ousmane Dembélé. Et concernant le Français en fin de contrat, l'Espagnol s'est montré clair : « on revient à la même chose, il faut s'adapter à un niveau économique qui convient bien au club. Je n'ai aucun doute avec Ousmane. Il nous apporte beaucoup. Il n'a pas de chance devant le but mais il nous aide beaucoup. Des passes décisives, du danger.. C'est un footballeur qui fait des différences. Il lui a manqué des buts mais sinon je suis très satisfait de lui. Le club connaît mon idée mais il y a des négociations, un représentant, un joueur, un club... voyons voir, j'espère qu'il pourra rester.» Un message précis de la part d'un Xavi qui aura son mot à dire sur le mercato.