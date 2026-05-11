HAC : Didier Digard entretient le flou sur son avenir

Alors qu’il avait déjà tenu à écarter toute spéculation sur son avenir quelques jours plus tôt, en affirmant que la question de son futur personnel n’avait « pas lieu d’être » tant que le maintien du HAC n’était pas assuré, Didier Digard a de nouveau été interrogé après la défaite du Havre face à l’OM ce dimanche soir (0-1). Dans un contexte toujours aussi tendu en bas de classement, l’entraîneur normand a cette fois laissé entrevoir une position plus nuancée, sans pour autant trancher définitivement sur la suite de son aventure.

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Au micro de Ligue 1+, l’entraîneur havrais est resté volontairement flou sur la suite, évoquant une réflexion collective sans certitude affichée sur la continuité du projet. « Il y a une volonté du président, de la direction et de moi-même de continuer… mais nous ne sommes pas les grands décideurs », a-t-il glissé, laissant planer le doute sur son futur. Affaire à suivre…