Barça : les mots d’Hansi Flick avant d’affronter le PSG

À la veille du déplacement du FC Barcelone sur la pelouse du Betis, Hansi Flick a insisté sur l’importance des prochaines échéances. En conférence de presse, l’entraîneur allemand a rappelé que la priorité était de gagner ce samedi, malgré l’attention portée aux autres échéances, notamment le match du PSG et le Clásico. Le technicien s’attend à une rencontre difficile face à une équipe en pleine confiance, qui a remporté tous ses matches à domicile et affiche également de bons résultats en Ligue des Champions.

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«Nous sommes concentrés uniquement sur le prochain match. Pour l’instant, je ne me préoccupe pas de ce qui se passera après demain. Nous nous concentrons sur ce que nous pouvons faire et sur le fait de donner le meilleur de nous-mêmes à chaque match. Il est vrai que ces trois prochains matchs seront difficiles, mais ce n’était pas le cas contre Galatasaray non plus, et nous avons défendu de manière fantastique. La performance de Pedri, Rodri et Fermín était fantastique, et nous voulons le démontrer à chaque rencontre», a-t-il expliqué en conférence de presse.