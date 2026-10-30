Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue 1

OL : Paulo Fonseca redoute une longue absence pour Tyler Morton

Par Maxime Barbaud
1 min.
Tyler Morton avec l'OL @Maxppp

Après Pavel Šulc, absent pour quatre mois en raison d’une blessure au ménisque, l’OL craint de perdre Tyler Morton pour une longue durée également. Paulo Fonseca n’a pas semblé très optimiste quant à la pubalgie qui amoindrit les performances du milieu de terrain anglais. Il est apparu en souffrance lundi dernier face au PSG (2-0). Une opération n’est pas à écarter.

La suite après cette publicité

« Notre département médical étudie la meilleure option pour Tyler. Il va consulter un spécialiste, a détaillé l’entraîneur lyonnais en conférence de presse, avant de recevoir Angers dimanche (17h15). À voir en fonction de ce rendez-vous quelle sera la meilleure solution entre une chirurgie ou la poursuite de son protocole actuel. On va voir. S’il y a un risque d’absence longue ? Oui. »

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
Tyler Morton

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
Tyler Morton Tyler Morton
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier