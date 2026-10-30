OL : Paulo Fonseca redoute une longue absence pour Tyler Morton

Après Pavel Šulc, absent pour quatre mois en raison d’une blessure au ménisque, l’OL craint de perdre Tyler Morton pour une longue durée également. Paulo Fonseca n’a pas semblé très optimiste quant à la pubalgie qui amoindrit les performances du milieu de terrain anglais. Il est apparu en souffrance lundi dernier face au PSG (2-0). Une opération n’est pas à écarter.

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« Notre département médical étudie la meilleure option pour Tyler. Il va consulter un spécialiste, a détaillé l’entraîneur lyonnais en conférence de presse, avant de recevoir Angers dimanche (17h15). À voir en fonction de ce rendez-vous quelle sera la meilleure solution entre une chirurgie ou la poursuite de son protocole actuel. On va voir. S’il y a un risque d’absence longue ? Oui. »