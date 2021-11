Mercato : MU pousse pour qu'Ousmane Dembélé ne prolonge pas au Barça

Toujours blessé aux ischios et sur le retour (il devrait revenir en fin de semaine prochaine), Ousmane Dembélé fait tout de même les gros titres de la presse européenne dernièrement. La raison ? Ces derniers retards à l'entraînement... Mais il est aussi question de son avenir dans les médias espagnols et anglais, car plusieurs clubs sont intéressés par ses services comme Manchester United. Et le club du nord de l'Angleterre tente tout pour le recruter.

D'après les informations de Mundo Deportivo, les Red Devils mettent la pression sur l'ailier français et son entourage pour qu'il ne prolonge pas son bail en Catalogne, qui se termine pour le moment en juin prochain. Car dans quelques semaines, avec le mercato hivernal, l'ancien élément offensif du Borussia Dortmund pourra négocier librement avec d'autres écuries. Et MU poursuit son opération séduction pour s'attacher ses services.