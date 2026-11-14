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Ligue 1

PSG : la montée en puissance impressionnante des Titis en sélection nationale

Par Valentin Feuillette
1 min.
David Boly avec le PSG @Maxppp

Le PSG voit plusieurs de ses jeunes talents rejoindre les sélections nationales en ce mois de novembre. Le club de la capitale est particulièrement bien représenté dans les différentes catégories de jeunes de l’équipe de France, avec Dimitri Lucea et Quentin Ndjantou convoqués avec les U20, Lucas Batbedat et David Boly avec les U19, tandis que cinq Parisiens figurent dans la liste des U17. Mamadou Meïté, Noha Tiehi et Seydou Konaté ont également été appelés avec les U18 pour la Coupe du monde U17 au Qatar. A noter que Senny Mayulu a été finalement propulsé en A après plusieurs blessures en Equipe de France.

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Cette présence parisienne dépasse les frontières françaises. Léo Gnahoré défendra les couleurs de la Côte d’Ivoire U18, tandis qu’Adam Mouak a rejoint le Maroc U18 pour le Mondial qatari. Dro Fernandez est convoqué avec l’Espagne U19 et Alessandro Longoni avec l’Italie U19, même si ce dernier a dû quitter le rassemblement après s’être blessé. Une belle vitrine pour la formation parisienne, qui voit plusieurs de ses jeunes joueurs poursuivre leur progression sur la scène internationale.

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