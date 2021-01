Premier League : Phil Foden offre les trois points à City

Pour cette 18ème journée de Premier League, Manchester City accueillait Brighton, 17ème du championnat. Les Citizens espéraient prendre les trois points pour se rapprocher un peu plus de la première place détenue par United. Pour ce match, Pep Guardiola alignait son 4-3-3 habituel sans véritable attaquant de pointe, avec un trio offensif Mahrez, Bernardo et Foden. De son côté Graham Potter avait décidé de mettre en place une défense à 5 pour ne pas prendre l’eau à l’Etihad Stadium.

En première période, bien que largement dominé, Brighton a su tenir sa défense empêchant le talent de Foden, Mahrez et consorts de s’exprimer. Mais à force de concéder des occasions sans réellement sortir de son camp, les Bleu et Blanc concédaient l’ouverture du score. Phil Foden d’une frappe précise donnait l’avantage à City (1-0, 44e). La seconde période, ans un faux rythme, ne donnait pas beaucoup plus de spectacle. Bernardo ne passait pas loin de son premier but en championnat d’un magnifique enchaînement petit point, frappe sur le poteau (58e). Le score aurait pu être plus lourd sans les bonnes interventions de Robert Sanchez. Raheem Sterling manquait même un penalty en toute fin de match. Au classement, Manchester City est troisième à un point de Liverpool. Brighton reste 17ème à trois petits points seulement du premier relégable.

