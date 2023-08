Le Real Madrid commence à mettre la pression à Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

La tournée en Asie maintenant terminée, le Paris Saint-Germain s’apprête à remettre son titre de champion de France en jeu et affrontera dans un peu moins de dix jours Lorient au Parc des Princes (samedi 12 août, 21h00). Si les joueurs parisiens vont bénéficier de trois jours de repos, le club de la capitale poursuit en parallèle son mercato et doit également gérer l’épineux cas Kylian Mbappé. Pas retenu pour disputer la pré-saison et en désaccord avec son club, le capitaine des Bleus est pourtant toujours au Paris Saint-Germain.

Et cela commencerait à faire peur au Real Madrid… à moins que le club merengue ne cherche à mettre un coup de pression au numéro 7 du PSG. Car selon les informations de la Cadena SER, le Real Madrid réfléchirait à une solution d’urgence si ses plans prévus venaient à échouer. En effet, la direction madrilène discuterait déjà pour trouver un accord avec Dusan Vlahovic, lui qui aimerait rejouer la Ligue des Champions. Le club blanc discuterait également avec Chelsea, pour un transfert de Romelu Lukaku, ainsi qu’une somme d’argent. Le Real Madrid ne veut pas se louper cet été.