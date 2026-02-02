Strasbourg a bouclé l’arrivée du remplaçant d’Emmanuel Emegha

Strasbourg va devoir faire sans son capitaine Emmanuel Emegha. En phase de reprise, le buteur néerlandais aurait rechuté de sa lésion musculaire et pourrait de nouveau être écarté des terrains pendant six semaines supplémentaires. De quoi pousser Strasbourg à se mettre à la recherche d’un renfort offensif. Et comme souvent depuis son arrivée au sein du pavillon de BlueCo, le RCSA va bénéficier du recrutement de Chelsea pour faire face à la blessure d’Emegha… qui va d’ailleurs rejoindre les Blues l’été prochain.

La suite après cette publicité

Courtisé par plusieurs clubs ces dernières semaines, dont Majorque et surtout Auxerre, qui semblait tenir la corde, David Datro Fofana devrait finalement prendre la direction de l’Alsace. Chelsea et le Racing se sont en effet entendus pour un prêt de l’attaquant ivoirien afin de renforcer le secteur offensif strasbourgeois jusqu’à la fin de la saison. Les deux clubs privilégient un prêt sec, sans option d’achat, pour le joueur de 23 ans, encore lié aux Blues jusqu’en juin 2029.

David Datro Fofana doit relancer sa carrière

Il restait toutefois à obtenir l’accord définitif de Fofana pour boucler l’opération, mais plusieurs sources anglaises assurent que c’est maintenant chose faite. Prêté lors de la première partie de saison à Karagümrük, en Turquie, l’Ivoirien s’est montré efficace avec 6 buts inscrits en 13 matches de championnat. Avant la Turquie, l’Ivoirien était passé par Burnley et par l’Union Berlin, mais ses prêts n’avaient pas vraiment été concluants. Il tentera de retrouver de la stabilité en Ligue 1.

La suite après cette publicité

Il fera le chemin inverse de Mamadou Sarr (20 ans). Le défenseur central formé à l’Olympique Lyonnais a été appelé par Chelsea et Liam Rosenior, qui l’appréciait beaucoup lors de son passage à Strasbourg. La décision a été prise avec le board du club londonien, qui considère Mamadou Sarr comme un talent exceptionnel au poste de défenseur central à long terme et un élément clé du projet, notamment après son succès à la CAN 2025, avec le Sénégal. Le pavillon BlueCo n’en a donc pas fini avec ce mercato d’hiver…