Incidents PSG-OL : le PSG porte plainte contre X

Comme trop souvent ces derniers temps, les stades de Ligue 1 sont au cœur d'affrontements et de débordements entre supporters. Une situation qui tend à écorner l'image du football français. Dimanche dernier, lors du choc entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais, remporté par le club de la capitale (2-1), certains fans se sont une nouvelle fois illustrés d'une bien mauvaise manière. À seulement 11 ans, Lucas était venu pour la première fois au Parc des Princes, avec son père, pour encourager Lionel Messi et tous les Parisiens, mais la soirée s'est, pour lui, terminée à l'infirmerie du club après avoir reçu, lors de la seconde période, un siège sur le dessus du crâne, provenant du parcage visiteurs.

Victime d'un léger traumatisme crânien, le jeune supporter a quand même pu assister aux cinq dernières minutes du match avant de rentrer chez lui, choqué par la tournure des événements. De son côté, le PSG a contacté la famille afin de lui proposer un dédommagement sous la forme de places dans le Carré Vip pour une rencontre à venir. Par ailleurs, selon les informations du Parisien, le club francilien a porté plainte contre X, ce jeudi, afin d'identifier rapidement l'auteur des faits. Un dépôt de plainte également formulé par la famille du jeune fan, victime d'une vague infernale qui déferle actuellement sur le football français.