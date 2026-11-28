L’OL devra composer avec plusieurs absences pour la réception de Monaco, ce dimanche (20h45) à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1. Touché à un pied, Mads Bidstrup, qui n’a pas suffisamment récupéré, sera forfait. Le milieu danois, buteur lors de la victoire à Lille (1-0), n’a pas repris l’entraînement collectif et son entraîneur Carlos Vicens ne souhaite prendre aucun risque avec son état physique. Julien Duranville, sorti à la pause face à Lilleström (0-0) en raison d’une gêne, devrait également manquer cette rencontre.

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De son côté, Loïs Openda devrait débuter sur le banc malgré son retour à la compétition jeudi dernier, après sa fissure au péroné droit contractée le 9 octobre contre Lens. Entré en jeu à la 81e minute face à Lilleström, l’attaquant belge poursuit sa reprise progressivement. En conférence de presse, Carlos Vicens a insisté sur la nécessité de faire preuve de patience après cette blessure sérieuse et préfère gérer son temps de jeu afin de lui permettre de retrouver son meilleur niveau sans prendre de risques inutiles.