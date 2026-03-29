CdM 2026 : la France a traumatisé la Colombie

La victoire convaincante de l’équipe de France face à la Colombie (3-1) lors de cette trêve internationale n’a pas seulement confirmé la bonne dynamique des Bleus. Elle a aussi ravivé de mauvais souvenirs pour la sélection sud-américaine, qui n’avait plus subi une défaite d’une telle ampleur depuis le 17 novembre 2020 face à l’Equateur (6-1) lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Dominée dans le jeu et dépassée par les offensives tricolores, la Colombie a longtemps semblé incapable de contenir l’intensité et la précision collective françaises.

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Portés notamment par le doublé de Désiré Doué et un but de Marcus Thuram, les hommes de Didier Deschamps ont rapidement pris le contrôle de la rencontre pour mener 3-0 avant l’heure de jeu. Malgré une réduction du score tardive, les Cafeteros ont rarement donné l’impression de pouvoir renverser la situation. Une prestation solide des Bleus qui laisse des traces côté colombien et confirme l’impression que la France monte en puissance à l’approche de la Coupe du Monde 2026 en terres nord-américaines.