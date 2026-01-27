LdC, OM : Roberto De Zerbi annonce la couleur pour la "finale" face à Bruges !

L’Olympique de Marseille n’a plus le droit à l’erreur. Battus mardi dernier sur leur pelouse du Vélodrome par Liverpool (0-3), les Olympiens occupent actuellement la 19e position du classement de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Autant dire que les Marseillais de Roberto De Zerbi ne sont pas à l’abri d’une mauvaise surprise, même si un nul pourrait suffire face à Bruges pour accéder aux barrages.

Toutefois, l’entraîneur italien s’est montré clair en conférence de presse : la victoire et rien d’autre. « Cela ne rentre pas dans ma réflexion. Ils doivent gagner, mais nous aussi. On ne vient pas ici pour prendre un point, on ne joue pas comme ça à Marseille. J’essaierai de mettre l’équipe juste sur le plan physique. Sur la pelouse, on fera tout pour gagner. On n’est pas une équipe qui fait des calculs », a-t-il indiqué devant les journalistes.

« On ne vient pas ici pour prendre un point, on ne joue pas comme ça à Marseille »

Et ce, malgré le niveau de Bruges, un adversaire qui avait notamment tenu en échec le FC Barcelone dans cette campagne de C1. « Je connais très bien Bruges, je les ai beaucoup étudiés pour comprendre leur jeu et gagner. Ils jouent en contre avec beaucoup de joueurs jeunes, avec de la vitesse. C’est un style de jeu très spécifique. Mais ce n’est pas seulement au milieu qu’il faut gagner. Défensivement aussi, il faudra attaquer et défendre ensemble. C’est la régularité de l’ensemble de l’équipe qui va être la clé. »

Interrogé également sur la possibilité de consulter les autres résultats et de suivre l’évolution du classement en cours de rencontre, De Zerbi a vite refermé cette hypothèse : « le plus important, c’est de gagner. Bruges est une bonne équipe, mais Marseille aussi est une équipe forte. Non, je ne veux pas connaître les autres scores. Je me concentre seulement sur notre match. Si on gagne mercredi, c’est tout, il ne faut pas dépendre des autres matchs », a réfuté l’Italien, qui a appuyé sur le caractère « historique » de cette confrontation.

« Je n’ai jamais joué à ce stade avec 16 clubs sinon avec Donetsk. Ce serait une grande chose pour les joueurs aussi et pour l’OM qui n’a pas joué à ce niveau depuis longtemps. J’ai beaucoup de confiance en mon équipe. Si on peut perdre à cause d’une mauvaise mentalité, on peut gagner avec la bonne mentalité. Demain, ça se joue sur un match, Lens on a gagné, et on aurait aussi pu battre le PSG, mais on a bien joué. Pareil contre le Real Madrid, mais d’autres matchs comme Liverpool ou l’Atalanta, on n’a pas bien joué. » Reste maintenant à De Zerbi et à l’OM de mettre les bons ingrédients pour valider cette place en barrages, demain soir.

