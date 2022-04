Bayern Munich : du très beau monde sur Tanguy Kouassi

La suite après cette publicité

Anecdotique. C'est comme ça que l'on pourrait définir le rôle de Tanguy Kouassi du côté de Munich. Il faut dire que son temps de jeu est plutôt famélique, même s'il a pu être titularisé à quelques reprises ces derniers temps, face à l'Union Berlin et Augsbourg en Bundesliga notamment. Mais le joueur formé à Paris n'a disputé que 486 minutes en championnat. Rien de bien alarmant compte tenu du jeune âge du joueur et du contexte concurrentiel fort à Munich, mais forcément, ce n'est pas l'idéal pour progresser et se développer.

Sur Foot Mercato, nous vous dévoilions déjà en exclusivité que le champion d'Allemagne en titre a l'intention de s'en séparer temporairement, avec un prêt pour la saison prochaine. Des clubs de Ligue 1 étaient notamment venus aux nouvelles, alors que le défenseur central a changé d'agent récemment. Des pistes prestigieuses dans tous les cas, puisqu'on parle là de clubs niveau Ligue des Champions comme point de chute pour le joueur dont le contrat en Bavière expire en 2024.

Un concurrent du Bayern en tête

Et le quotidien L'Equipe dévoile le nom des écuries en question en ce mercredi après-midi. On apprend ainsi que, comme relayé par les médias germaniques, le Bayer Leverkusen et l'AS Monaco sont dessus. Mais surtout, le journal sportif national nous apprend que c'est le RB Leipzig qui est en pole position dans ce dossier. La publication ajoute que les Bavarois seraient même prêts à le prêter pour deux ans, mais sans option d'achat.

Une chose semble sûre, il n'est pas dans les plans de Nagelsmann qui s'en est déjà plus ou moins pris à lui publiquement, et qui espère qu'un nouveau défenseur central viendra renforcer l'équipe cet été, alors que Pavard devrait en plus jouer dans l'axe la saison prochaine. Kouassi devrait donc avoir l'opportunité de grapiller du temps de jeu et prouver à celui qui est encore son coach qu'il peut compter sur lui pour le moyen et long terme...