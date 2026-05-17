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CdM 2026, EdF : Deschamps répond cash sur la situation de Mbappé à Madrid

Par Allan Brevi
1 min.
Kylian Mbappé contre le Betis @Maxppp

Alors que Didier Deschamps a dévoilé sa liste de 26 joueurs ce jeudi pour la Coupe du Monde 2026, Kylian Mbappé est bien présent et sera évidemment le capitaine des Bleus cet été aux États-Unis. Toutefois, sa situation à Madrid s’est détériorée ces dernières semaines, avec une baisse de rendement devant le but et quelques pépins physiques récents.

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Très critiqué en Espagne, au point qu’une pétition réclamant son départ a même circulé, l’attaquant du Real Madrid fait l’objet de nombreuses interrogations. Face à cela, Didier Deschamps a tenu à réagir dans un entretien accordé à Téléfoot, en prenant clairement la défense de son capitaine et en assurant qu’il est en bonne forme et totalement rétabli. « La situation de Kylian Mbappé ? Certains le critiquent, certains l’adorent. Il fait une saison sur le plan de l’efficacité. Kylian, c’est Kylian. C’est un joueur hors norme. Je l’ai eu au téléphone très récemment, il est rétabli, on aura besoin de fraîcheur. Si tout le monde est à son meilleur niveau, il y a de grandes chances que l’équipe de France soit performante », a expliqué le sélectionneur des Bleus.

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