Équipe de France : le but de Kylian Mbappé pour lancer l’ère Zinédine Zidane

L’ère Zinédine Zidane sur le banc de l’équipe de France est officiellement lancée ! Opposés à la Turquie, ce vendredi soir, les Bleus sont mis en difficulté par la sélection coachée par Vincenzo Montella. Les Français ont tout de même trouvé la faille et ouvert le score, grâce à un nouveau but de l’inévitable Kylian Mbappé. Après une récupération de balle dans le camp turc, Michael Olise trouvait le capitaine français sur le côté gauche. Le joueur du Real Madrid fermait ensuite son pied droit et trompait Çakir pour libérer les Bleus.

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⚽️ BUUUUUUT DE MBAPPÉ ! 🇫🇷🔥



Le capitaine des Bleus ouvre le score et délivre la France ! 🤩



🇹🇷 Turquie 0-1 France 🇫🇷 pic.twitter.com/QU1KfUv345 — TF1 (@TF1) September 25, 2026

Avec ce nouveau but en sélection, Mbappé inscrit sa 12e réalisation en 2026 avec l’équipe de France et égale son record sur une année civile. Dans la foulée de son but, l’ancien Parisien est resté au sol, touché au genou. Après être revenu sur le terrain dans un premier temps, le joueur aux 107 sélections en Bleus a finalement cédé sa place à la 60e minute de jeu pour Désiré Doué et est directement rentré aux vestiaires.