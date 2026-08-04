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Exclu FM Ligue 1

L’OM a tenté de rapatrier Olivier Ntcham

Par Santi Aouna
1 min.
Olivier Ntcham sous le maillot de Swansea @Maxppp

En quête de renforts à moindre coût, compte tenu de ses soucis financiers, l’Olympique de Marseille a pensé à Olivier Ntcham. Selon nos informations, le club phocéen a étudié un temps la piste menant au milieu de terrain, âgé de 30 ans, passé en prêt dans la cité phocéenne entre février et juin 2021 (6 matchs disputés).

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Une piste qui, selon nos échos, n’a finalement pas abouti, les deux partis n’ayant pas trouvé d’accord. Libre depuis le 1er juillet dernier, Olivier Ntcham sort d’une saison à 34 rencontres jouées sous les couleurs de Samsunspor, club de Süper Lig qu’il avait rejoint en 2023.

Pub. le - MAJ le
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