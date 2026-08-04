L’OM a tenté de rapatrier Olivier Ntcham

En quête de renforts à moindre coût, compte tenu de ses soucis financiers, l’Olympique de Marseille a pensé à Olivier Ntcham. Selon nos informations, le club phocéen a étudié un temps la piste menant au milieu de terrain, âgé de 30 ans, passé en prêt dans la cité phocéenne entre février et juin 2021 (6 matchs disputés).

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❗️L'OM a étudié un temps la piste menant Olivier Ntcham.



💰 Une piste qui, selon nos échos, n’a finalement pas abouti, les deux partis n’ayant pas trouvé d’accord.https://t.co/vlUj40JsUT pic.twitter.com/rJr83l7JnK — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 4, 2026

Une piste qui, selon nos échos, n’a finalement pas abouti, les deux partis n’ayant pas trouvé d’accord. Libre depuis le 1er juillet dernier, Olivier Ntcham sort d’une saison à 34 rencontres jouées sous les couleurs de Samsunspor, club de Süper Lig qu’il avait rejoint en 2023.