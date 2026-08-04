L’OM a tenté de rapatrier Olivier Ntcham
En quête de renforts à moindre coût, compte tenu de ses soucis financiers, l’Olympique de Marseille a pensé à Olivier Ntcham. Selon nos informations, le club phocéen a étudié un temps la piste menant au milieu de terrain, âgé de 30 ans, passé en prêt dans la cité phocéenne entre février et juin 2021 (6 matchs disputés).
🚨🔵⚪️🇨🇲 #Ligue1 |— Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 4, 2026
❗️L'OM a étudié un temps la piste menant Olivier Ntcham.
💰 Une piste qui, selon nos échos, n’a finalement pas abouti, les deux partis n’ayant pas trouvé d’accord.https://t.co/vlUj40JsUT pic.twitter.com/rJr83l7JnK
Une piste qui, selon nos échos, n’a finalement pas abouti, les deux partis n’ayant pas trouvé d’accord. Libre depuis le 1er juillet dernier, Olivier Ntcham sort d’une saison à 34 rencontres jouées sous les couleurs de Samsunspor, club de Süper Lig qu’il avait rejoint en 2023.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer