Selon les projections du cabinet AVISIA, l’Algérie possède une véritable carte à jouer face à l’Argentine lors de cette première journée du groupe J de la Coupe du Monde 2026. Si l’Albiceleste conserve un léger avantage statistique dans la prédiction finale (57 % contre 43 %), l’intelligence artificielle identifie un facteur susceptible de rebattre totalement les cartes : la condition physique. Avec un indice fraîcheur évalué à 85 %, contre seulement 81 % pour les champions du monde en titre, les Fennecs abordent cette rencontre dans des dispositions athlétiques nettement plus favorables. Dans un tournoi où les détails physiques deviennent souvent décisifs, cet écart pourrait permettre aux Algériens de maintenir une intensité élevée pendant 90 minutes et de faire payer à une sélection argentine jugée plus émoussée ses difficultés du moment. AVISIA, qui collabore ponctuellement chez Foot Mercato, souligne également que les incertitudes dans le secteur défensif argentin et la nécessité de gérer certains organismes en début de compétition pourraient fragiliser l’équilibre habituel de l’Albiceleste.

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L’analyse met ainsi en lumière un scénario potentiellement bien plus ouvert que ne le laisse penser le statut des deux nations. Certes, l’Argentine conserve l’avantage sur l’expérience, le mental, le palmarès et la maîtrise collective, portée notamment par l’influence toujours déterminante de Lionel Messi. Mais l’Algérie présente un profil particulièrement dangereux grâce à sa verticalité, sa capacité de projection rapide et une génération offensive capable de faire très mal en transition. Pour AVISIA, spécialiste des solutions d’intelligence artificielle et de data, la fraîcheur supérieure des Fennecs constitue le principal élément de rupture de cette affiche : plus le match s’étirera, plus l’écart physique pourrait peser sur les débats. Si la prédiction brute continue de placer l’Argentine devant avec 57 % de chances de victoire, l’IA estime que l’Algérie possède tous les ingrédients pour provoquer l’une des premières grandes secousses du Mondial et faire vaciller un favori annoncé de la compétition.