Barça : le boulet de canon de Raphinha contre l’Athletic pour le 4-0

À la mi-temps de la demi-finale de Supercoupe d’Espagne entre le Barça et l’Athletic Club à Djeddah, les Catalans ont largement pris le dessus. La rencontre a basculé avec un superbe but de Raphinha (38e), lancé sur le côté gauche par Roony Bardghji. Le Brésilien a traversé la défense basque avant de placer un tir puissant dans la lucarne d’Unai Simón, inscrivant le quatrième but pour son équipe.

Ce but illustre parfaitement la maîtrise du Barça lors de cette première période. Les hommes d’Hansi Flick ont dominé les débats, imposant leur rythme et se montrant très dangereux sur chaque action, tandis que Bilbao a peiné à réagir face à la fluidité offensive des Blaugranas.