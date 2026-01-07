Menu Rechercher
Supercopa

Barça : le boulet de canon de Raphinha contre l’Athletic pour le 4-0

Par Allan Brevi
1 min.
Raphinha, buteur avec le Barça @Maxppp
Barcelone 5-0 Bilbao

À la mi-temps de la demi-finale de Supercoupe d’Espagne entre le Barça et l’Athletic Club à Djeddah, les Catalans ont largement pris le dessus. La rencontre a basculé avec un superbe but de Raphinha (38e), lancé sur le côté gauche par Roony Bardghji. Le Brésilien a traversé la défense basque avant de placer un tir puissant dans la lucarne d’Unai Simón, inscrivant le quatrième but pour son équipe.

L'Équipe
👀​ Déjà passeur décisif, Raphinha s'offre un superbe but avec une frappe en pleine lucarne !

Le direct :

#lequipeFOOT
Voir sur X

Ce but illustre parfaitement la maîtrise du Barça lors de cette première période. Les hommes d’Hansi Flick ont dominé les débats, imposant leur rythme et se montrant très dangereux sur chaque action, tandis que Bilbao a peiné à réagir face à la fluidité offensive des Blaugranas.

Pub. le - MAJ le
