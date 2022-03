Amical : la France écrase l'Afrique du Sud avec un grand Kylian Mbappé

Après une victoire sans forcément briller face à la Côte d'Ivoire vendredi dernier au Vélodrome, les Bleus s'exilaient dans le nord pour affronter l'Afrique du Sud, toujours en amical. L'occasion pour Didier Deschamps de donner du temps de jeu à des joueurs un peu moins habituels, à l'image de Mike Maignan qui démarrait la rencontre dans les cages. Sa première titularisation sous le maillot tricolore. Jonathan Clauss débutait aussi dans le 3-4-3 de Didier Deschamps, où on retrouvait également Saliba, Rabiot et Digne comme joueurs habituellement remplaçants. Devant, place à un trio composé de Mbappé, Griezmann et Giroud. Et ce soir, les Français ont montré une bien meilleure image...

Dès le début, l'équipe poussait, et Williams devait sortir un sacré arrêt sur cette première occasion de Giroud (6e). Les assauts commençaient à s'enchaîner, avec un Kylian Mbappé également très actif dans ce premier quart d'heure. Il n'allait d'ailleurs pas tarder à faire trembler les filets. Après avoir récupéré un centre exilé sur le côté gauche de la surface de réparation, il plaçait une superbe frappe téléguidée qui allait se loger lucarne opposée. Un véritable golazo, n'ayons pas peur des mots (1-0, 23e). Les trois hommes de devant allaient être à l'oeuvre sur le deuxième but, oeuvre de Giroud. Mbappé trouvait Griezmann qui servait le Milanais. D'une frappe croisée bien sentie, il signait un joli but (2-0, 34e).

Kylian Mbappé en feu

Les troupes de Didier Deschamps continuaient d'attaquer, avec des hommes de couloir assez actif notamment, et il faut dire que l'opposition était assez faible. L'écart à la pause aurait pu être encore plus important si Ronwen Williams n'avait pas sorti de nouvelles bonnes interventions, face à Digne et Mbappé notamment. Derrière, Mike Maignan et son trio défensif passaient une soirée assez calme, pratiquement pas inquiétés par les attaquants sudafricains. Kylian Mbappé lui n'était pas satisfait, et à peine revenu des vestiaires, il déclenchait une frappe qui terminait sur la barre après avoir été touchée par le portier rival (52e).

Les Bleus ne baissaient pas le rythme, toujours en passant par les flancs pratiquement, et Lucas Digne était à deux doigts d'être récompensé pour sa belle prestation, mais son tir trouvait le poteau après un centre de Mbappé (64e). Didier Deschamps en profitait ensuite pour tester Moussa Diaby et Wissam Ben Yedder. Les champions du monde allaient ensuite obtenir un penalty suite à une faute de Xulu sur Mbappé dans la surface. Le Bondynois transformait ensuite, tout en puissance, s'offrant un doublé (3-0, 76e). Ben Yedder se mêlait aussi à la fête, en véritable renard des surfaces après une remise de la tête de Pogba (4-0, 82e). Les Bafana Bafana terminaient même à dix après l'expulsion de Mudau, auteur d'une vilaine faute sur Digne. Mais pas de quoi gâcher la fête, surtout que dans le temps additionnel, Guendouzi signait le cinquième. Une belle soirée pour les supporters de l'Equipe de France !

