Ligue 2 : l’ASSE poursuit sa série et dompte Montpellier

À l’occasion de la 5e journée de Ligue 2, Saint-Étienne a poursuivi son rythme d’enfer en s’imposant 3-1 face à Montpellier à Geoffroy-Guichard. Opposés à la meilleure défense du championnat, les Verts ont une nouvelle fois fait parler la poudre. Après une entame dominée par les locaux, Maxime Bernauer a ouvert le score d’une superbe volée (1-0, 41e). Le MHSC a réagi juste avant la pause grâce à une tête de Daylam Meddah (1-1, 45e+5), au terme d’un premier acte marqué par une interruption insolite pour réparer un trou dans la pelouse.

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En seconde période, l’ASSE a définitivement fait plier son adversaire. Augustine Boakye a redonné l’avantage aux siens d’une frappe lourde du gauche (2-1, 50e), avant que Joshua Duffus ne scelle le succès stéphanois à vingt minutes du terme (3-1, 71e). Malgré quelques velléités montpelliéraines en fin de match, Saint-Étienne truste la première place et poursuit avec une cinquième victoire de rang en autant de matches. De son côté, le club pailladin reste cinquième.