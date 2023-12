La demande du Barça à Vitor Roque

Des mois après avoir conclu un accord avec l’Athletico Paranaense pour son transfert, le FC Barcelone tient enfin sa première recrue du mercato hivernal : Vitor Roque. Initialement attendu en juillet prochain, l’attaquant brésilien est arrivé plus tôt que prévu au Barça pour le plus grand bonheur des supporters blaugranas. Sur un nuage, le crack de 18 ans n’a pas tardé à afficher la couleur lors de ses premiers pas en Catalogne : «C’est un rêve devenu réalité. Je veux apprendre le plus possible avec tout le groupe, m’amuser et je veux toujours récupérer le ballon et marquer des buts. C’était un de mes rêves d’enfant et celui de ma famille. Pouvoir être ici aujourd’hui ne fait que me donner envie de gagner autant que possible et de pouvoir aider de toutes les manières possibles.»

Conscient que sa nouvelle pépite a beaucoup de talent, le champion d’Espagne sait très bien qu’il ne résoudra pas à lui seul les difficultés actuelles de son équipe. Compte tenu des attentes élevées liées à son transfert coûteux (30 M€), les dirigeants catalans souhaitent éviter de mettre trop de pression sur le jeune attaquant brésilien. Selon Sport, la direction blaugrana se laisse les six prochains mois afin que Vitor Roque puisse s’adapter à son nouvel environnement de travail. L’accent sera essentiellement mis sur son intégration et sa compréhension du style de jeu imposé par Xavi. En contrepartie, le joueur de 18 ans devra s’impliquer au maximum et adopter une attitude irréprochable sur le pré.