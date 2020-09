L'AC Milan veut encore faire deux gros coups !

À l'instar de Chelsea en Angleterre, l'AC Milan anime le mercato estival italien. En effet, les Rossoneri ont déjà recruté la pépite italienne, promise au départ, semble-t-il, à l'Inter, Sandro Tonali (Brescia). Ils ont aussi prolongé le bail de Zlatan Ibrahimovic d'une année. Mais visiblement, les Lombards ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin et comptent bien aller faire leurs emplettes du côté de la Fiorentina.

Pour commencer, il souhaite faire un gros coup en défense. Et pour cela, ils ont ciblé Nikola Milenkovic, qui était suivi par Manchester United et le Paris Saint-Germain, dans un passé récent. Pour autant, la Viola ne semble pas prête à le céder. « Il ne se vend pas, il reste ici au risque qu'il parte libre à la fin de son contrat. Il doit être un exemple pour tous », avait déclaré le président récemment alors que le contrat du Serbe se termine en 2022.

Le prix risque d'être élevé

Pourtant, les Milanais comptent bien dépenser de l'argent et sont prêts à investir l'argent de l'éventuelle vente de Lucas Paqueta à l'Olympique Lyonnais pour convaincre leurs homologues florentins. Concernant les postes offensifs, la Fio semble plus encline à discuter à propos de Federico Chiesa, le fils d'Enrico, dont le contrat se termine aussi au 30 juin 2022. Et cela tombe bien, Milan est aussi intéressé.

La saison est décisive pour le droitier. Il refuse de prolonger son contrat, alors qu'il a longtemps été lié à la Juventus, et c'est donc probablement le bon moment pour le céder. Toutefois, les prix vont être haut. La Fio demanderait, selon la Gazzetta dello Sport, 60 M€ pour l'Italien et 40 pour le Serbe. Du côté de Milan, on imagine plutôt 40 pour Chiesa et 25 pour Milenkovic. Avec ces deux ajouts, l'AC Milan a tout pour retrouver le top 4 italien !