Incidents Stade de France : l'UEFA auditionnée par le Sénat mercredi

Ce mercredi sera une journée importante dans l'avancée de l'enquête sur les incidents ayant émaillé la dernière finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool (1-0), le 28 mai au Stade de France. RMC Sport explique en effet que l'UEFA a été auditionnée par le Sénat, dès 9h30. Martin Kallen, directeur général de l’UEFA Events SA, et Julien Zylberstein, directeur des affaires européennes, de la gouvernance, représenteront l'UEFA devant les sénateurs français.

Le média précise que les supporters des Reds et des Merengues seront, eux aussi, auditionnés la même journée, à 16h30, par le Sénat. Une demande émanant de l'organisation Football Supporters Europe (FSE) ces derniers jours et soutenue notamment par le groupe PS du Parlement. En fin de journée, sur les coups de 18h, le maire (PS) de Saint-Denis, Mathieu Hanotin, se présentera à son tour face au Sénat pour continuer d'éclaircir un peu plus les nombreuses zones d'ombre entourant cette soirée de chaos. La délégation sénatoriale a notamment déjà pointé du doigt « l'impréparation » des autorités publiques pour cette finale de C1.