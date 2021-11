Manchester United : Cristiano Ronaldo commence à en avoir marre !

La suite après cette publicité

Un week-end encore, les supporters de Manchester United ont dû se contenter d'une défaite, la troisième sur les quatre dernières journées de championnat. Face au voisin et ennemi juré Manchester City qui plus est. Déjà conspué par les fans et la presse, Ole Gunnar Solskjær ne trouve toujours pas de solution et les Mancuniens ressemblent de plus en plus à une équipe à la dérive, du haut de leur sixième place.

Si l'entraîneur norvégien ne semble pas vraiment en danger, aussi surprenant que cela puisse paraître, en interne, ça commence à grincer des dents comme le dévoile le Daily Mail. Plusieurs joueurs - Bruno Fernandes est cité - estiment que les consignes du coach ne sont pas claires, et que le staff de l'ancien attaquant est encore trop jeune et a trop à apprendre pour être à la tête d'une équipe d'un tel calibre.

Cristiano Ronaldo est choqué !

Quant à Cristiano Ronaldo, connu pour sa mentalité de gagnant à toute épreuve, il commence à être agacé et alerté par la baisse de niveau et d'exigence qu'il a trouvée au sein du club qui l'avait révélé au monde entier. Il était conscient de certaines choses, mais selon la publication britannique, il est frustré et choqué de voir à quel point les choses se sont dégradées dans ce club qui incarnait la gagne à tout prix il n'y a pas si longtemps que ça.

D'autres joueurs sont aussi agacés par les choix de l'entraîneur, qui se passe ainsi de Donny van de Beek ou de Jesse Lingard, alors qu'une bonne partie du vestiaire estime que les deux joueurs auraient beaucoup à apporter à l'équipe. Une situation qui risque de devenir intenable si les résultats ne s'améliorent pas au plus vite...