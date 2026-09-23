Irlande-Israël : le Premier ministre irlandais prend la défense de son sélectionneur

Le Premier ministre irlandais Micheal Martin a apporté son soutien au sélectionneur de l’Irlande, Heimir Hallgrimsson, après les propos critiques tenus par ce dernier avant la double confrontation face à Israël en Ligue des nations. Le technicien islandais avait déclaré : « Nous ne jouons pas avec le génocide, nous jouons contre le génocide. Nous jouons contre Israël, nous ne jouons pas avec Israël. » La Fédération israélienne de football avait vivement réagi en l’accusant de « stupidité, d’ignorance et d’hypocrisie ». Présent mardi à New York en marge de l’Assemblée générale de l’ONU, Micheal Martin a jugé cette réponse « inacceptable » et demandé son retrait, estimant que la position de Hallgrimsson reflétait les inquiétudes concernant les morts et les destructions à Gaza.

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La tenue de ces deux rencontres provoque une forte contestation en Irlande. Plus de 160 sportifs ont signé une lettre ouverte appelant au boycott, tandis que des manifestations ont eu lieu à Dublin et que d’autres sont annoncées. En novembre 2025, la Fédération irlandaise avait déjà adopté une motion demandant à l’UEFA de suspendre Israël des compétitions internationales, sans obtenir le soutien des instances européennes. La FAI affirme toutefois devoir disputer ces rencontres sous peine de sanctions sportives et financières. Les deux matchs se joueront finalement sur terrain neutre : le premier le 27 septembre à Debrecen, en Hongrie, puis le second le 4 octobre à Backa Topola, en Serbie.